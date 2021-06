Mann schlägt Frau in Dillingen mit der Faust ins Gesicht

Eine Frau hat sich in Dillingen in den Streit eines Pärchens eingemischt. Da schlug der Mann sie ins Gesicht.

Die Dillinger Polizei ist am Donnerstagabend zu einem Streit in die Donauwörther Straße gerufen. Dort war um 20.15 Uhr ein Paar ein einen Streit geraten. Als sich die 25-jährige Bekannte der Frau in den Streit einmischte, packte der gleichaltrige Mann sie am Kragen und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Dadurch ging die Brille der Frau zu Bruch. Eine medizinische Versorgung brauchte die 25-Jährige nicht.

Der Mann hatte 2,6 Promille Alkohol im Blut

Der Mann selbst floh vor der Polizei. Weit kam er jedoch nicht. Die Beamten griffen ihn auf. Der 25-Jährige hatte 2,6 Promille Alkohol im Blut. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und, weil sich der Schaden an der zu Bruch gegangenen Brille der 25-Jährigen auf etwa 400 Euro beläuft, ebenfalls wegen Sachbeschädigung. (pol)

Lesen Sie dazu auch: