Mit quietschenden Reifen in den Lauinger Straßengraben

Plus Ein Mann driftet um den Lauinger Mausfallenkreisel und baut einen Unfall. Jetzt steht er vor Gericht.

Ein Mann steigt in sein Fahrzeug, einen Porsche mit rund 300 PS, ein. Er drückt voll aufs Gas, die Reifen quietschen und drehen durch. Dann driftet er um die Waschstraße einer Tankstelle am Ortsrand von Lauingen herum und fährt auf die Dillinger Straße, wieder driftet er. Im Kreisverkehr verliert der Mann jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, dreht sich und kommt von der Straße ab. Rund einen Meter donnert er die Böschung hinab und kommt auf dem Radweg zum Stehen.