Dillinger Kreisbäuerin: So gelingt das Backen auch ohne Hefe

Plus Die Dillinger Kreisbäuerin Annett Jung aus Sonderheim erklärt, wie man in Zeiten von fehlender Hefe backen kann. Und die Kinder haben auch ihren Spaß.

Gerade in Zeiten von Corona ist es manchmal schwer, Haushalt und Kindern gerecht zu werden. Man sitzt im Homeoffice, den Kindern ist langweilig und die Wäsche stapelt sich.

Kinder schon früh in den Alltag einbinden

Annett Jung ist Kreisbäuerin des Landkreises Dillingen, hat selbst drei Kinder und weiß, wie man Erziehung und Haushalt miteinander verbinden kann. „Vor allem jetzt hat man Zeit, sich damit intensiv zu beschäftigen“, sagt Jung. In der Landwirtschaft werden die jungen Familienmitglieder schon früh in den Alltag eingebunden. „Die Kinder werden einfach mitgenommen“, erklärt die 49-Jährige. So hat sie ihre Kinder immer bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten mitmachen lassen. Das rät die Kreisbäuerin auch den Familien in diesen Zeiten.

Zum Beispiel kann man die Sprösslinge den Tisch decken lassen mit ihrer eigens hergestellten Dekoration, beim Wäsche zusammenlegen helfen lassen oder auch gemeinsam kochen oder backen. Jung ist bewusst, dass man sich dafür Zeit nehmen muss und auch Geduld braucht. „Aber jetzt hat man mal die Zeit und die kann man für solche Sachen nutzen“, sagt die Kreisbäuerin. Sie rät, die Kinder zunächst einfache Sachen erledigen zu lassen und dann nach und nach mehr einzubinden. „Man kann auch zusammen kochen oder backen“, erklärt die 49-Jährige. Dabei sollte man darauf achten, dass es keine schweren Rezepte sind: „Rühreier sind immer gut.“ Dafür hat Jung eine kreative Idee: Die Eier oben und unten mit einer Nadel einstechen und die Kinder auspusten lassen. So hat man Rühreier und kann danach die Schalen anmalen und bekleben. „Die Kinder sind bei so etwas immer sehr kreativ“, sagt die Kreisbäuerin.

Dillinger Kreisbäuerin: So gelingt ein Quark-Ölteig ohne Hefe

Aber auch beim Backen können die Sprösslinge Spaß haben und eine gute Hilfe sein. Dabei können die Kinder lernen, wie man mit Lebensmitteln verantwortungsbewusst umgeht. Zudem kann man beim Backen Sauberkeit und Ordnung einüben. „Am besten den Kindern noch eine Schürze umbinden. Da steigt die Begeisterung direkt“, erklärt Jung. Bei der Auswahl des Rezeptes sollte darauf geachtet werden, dass es kein schweres ist. Die 49-Jährige empfiehlt derzeit einen Quark-Ölteig, denn dazu braucht man keine Hefe. Die ist zurzeit wie berichtet schwer zu kriegen. „Der Teig ist ganz leicht zu machen, gelingt immer und schmeckt gut“, so die Kreisbäuerin. Zudem kann man diesen Teig ausstechen oder daraus Osterhasen formen. „Das gefällt den Kindern immer“, sagt Annett Jung. Manchmal braucht man zwar Geduld mit den Kindern und muss Ruhe bewahren, aber für sie steht eines fest: „Das Ergebnis ist der Erfolg.“

Das Rezept für den Quark-Ölteig:

Zutaten:

150 g Magerquark

1 Prise Salz (passt zwischen Daumen und Zeigefinger)

3 EL Milch

6 EL Öl

1 Ei

80 g Zucker

1 P. Vanillezucker

300 bis 350 g Mehl

3 TL Backpulver

Zubereitung:

Alle Zutaten glatt rühren, Mehl mit Backpulver mischen und in Portionen unterrühren, den letzten Teil unterkneten. Evtl. etwas mehr Mehl, wenn der Teig klebt, mit mehligen Händen formen.

Die Menge reicht für ein Blech. Der Teig eignet sich auch für kleine Teile (Osterhasen, Eier usw) zum Ausstechen und Formen oder mit Nüssen gefüllt als Zopf oder Schnecken. Trockenen Kuchen bei ca 190 °C backen. Bleche fetten (Butterpapier!) oder Backtrennpapier verwenden (etwa 20 Min backen).

Als Blechkuchen alle Zutaten (Obst, Streusel, …) wie bei Hefekuchen auch verwenden, Backtemperatur auf etwa 210 °C erhöhen. (ca. 40 min backen). Trockene Teilchen mit Zuckerguss überziehen und evtl. verzieren. 150 g Puderzucker mit 2-3 EL Wasser (Milch macht ihn weiß) verrühren.

