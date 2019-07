vor 57 Min.

Donauside: Die Killerpilze nehmen Abschied von Dillingen

Es hat wieder geregnet, doch sie haben wieder erfolgreich gerockt: Die Killerpilze waren wieder das Highlight beim Donauside im Dillinger Schlosshof.

Von Tanja Ferrari

Die Killerpilze haben treue Fans, nicht nur in Deutschland. Und wenn das Trio dann in Dillingen auftritt, sind alle dabei. Doch die anderen Bands am Nachmittag, darunter Mischa, Pabst, Silent Session, Dude Spencer, Johnny Rakete, Some Sprouts und Smile and Burn, taten sich zum Teil schwer, die Zuschauer zu begeistern. Und natürlich hat es auch wieder geregnet - doch das gehört zum Donauside dazu.

Hier finden Sie die zwei Bildergalerien vom Donauside. Ein ausführlicher Bericht folgt.

91 Bilder Donauside-Festival 2019 mit den Killerpilzen Bild: Tanja Ferrari

128 Bilder Donauside 2019 sprengt alle Grenzen Bild: Harald Paul

