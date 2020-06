00:31 Uhr

Drogen, Einbrüche, Gewalt, Unfall ohne Führerschein

Auch der Halterin eines Fahrzeugs droht Ärger, obwohl sie gar nicht direkt an der Kollision beteiligt war

Gewalt, Drogenfahrten und Diebstähle – das Wochenende bot viele unschöne Szenen für Bürger und die Beamten. Am Samstag gegen 22 Uhr beschäftige eine Reihe von Straftaten die Dillinger Polizei. Zunächst gerieten ein 31-jähriger Dillinger und seine 49-jährige Nachbarin in Streit. Grund für den Streit war wohl ein mit Urin verunreinigter Türvorleger der Frau. Im Laufe des Streits beschädigte der Mann einen Stuhl der Frau, zudem beleidigte und bedrohte er sie. Der Sachschaden am Stuhl belief sich auf zehn Euro, wie die Polizei mitteilt.

Durch den Tumult wurden zwei weitere Anwohnerinnen auf den Streit aufmerksam. Die beiden eigentlich unbeteiligten 21- und 55-jährigen Frauen mischten sich in den Streit ein und kamen sich dabei gegenseitig wortwörtlich in die Haare. Im Verlauf des Streits soll die ältere Frau ihre jüngere Kontrahentin an den Haaren gezogen haben. Erst durch die eintreffenden Beamten konnte die Situation beruhigt werden. Da der 31-Jährige nun auch noch die Beamten bedrohte und sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Ihn erwarten diverse Strafanzeigen. Gegen die 55-Jährige wird außerdem aufgrund von Körperverletzung ermittelt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3 Uhr morgens gerieten außerdem zwei junge Dillinger – beide 23 Jahre alt – bei einem eigentlich freundschaftlichen Treffen offenbar in Streit. Zuvor war Alkohol konsumiert worden. Im Verlauf des Streits schlug der eine auf den anderen ein, wie die Polizei mitteilt. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Gegen den Schlagenden wird nun aufgrund von Körperverletzung ermittelt.

In der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in Wertingen ein Auto. Bei dem 18-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von etwa 0,26 Promille. Da der junge Mann als Fahranfänger einem Alkoholverbot unterliegt, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Ähnlich erging es kurz darauf einer 28-jährigen Autofahrerin in Dillingen. Sie war mit etwa 0,4 Promille am Steuer und hatte laut Polizei wohl auch Drogen konsumiert. Bei ihr musste eine Blutentnahme zur Bestimmung der Alkohol- und Drogenwerte durchgeführt werden.

Im Lauinger Stadtteil Veitriedhausen drangen in der Nacht zum Freitag vermutlich mehrere Täter laut Polizei in mehrere Gartenhütten der Kleingartenanlage westlich von Veitriedhausen ein. Die Täter brachen insgesamt sechs Gartenhütten auf und entwendeten mehrere Gartengeräte und Werkzeug. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, welche bezüglich der Aufbrüche verdächtige Wahrnehmungen gemacht hatten, werden gebeten, sich bei der Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden.

Bei Lauingen befuhr am Samstag gegen 12.30 Uhr ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Unterallgäu die B16 in Fahrtrichtung Dillingen. Auf Höhe der Abfahrt in Richtung „BayWa“ übersah der Mann, dass ein vor ihm fahrendes Auto stark abbremste – es kam zum Auffahrunfall. Das Brisante: Bei der polizeilichen Unfallaufnahme, für die die B16 kurzzeitig teilweise gesperrt werden musste, stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen gültigen Führerschein hat. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch der Halterin des Fahrzeugs droht Ärger: Gegen sie wird laut Polizei wegen „Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis“ ermittelt. (pol)

