vor 48 Min.

Drogen in Höchstädt gefunden

Vier Jugendliche sind am Dienstagabend in Höchstädt kontrolliert worden. Gegen drei wird nun wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Die Gruppe stand um 21.15 Uhr auf dem Höchstädter Marktplatz. Nachdem sich Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum bestätigten, wurden die Zimmer der 22, 20 und 17 Jahre alten Jugendlichen nach weiteren Betäubungsmitteln durchsucht.

Die Zimmer der Vier wurden durchsucht

Dabei fand die Polizei in drei Zimmern jeweils eine geringe Menge an Marihuana sowie eine geringe Menge an Amphetamin. Gegen die drei Jugendlichen wird nun wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetzes ermittelt. (pol)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen