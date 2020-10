00:31 Uhr

Duelle und Duette

„Sopran und Sopran“ in Lauingen

„Sopran und Sopran – Ein heiterer Abend mit Duellen und Duetten“ – unter diesem launigen Motto lädt der Kulturverein zur Förderung der Gesangs- und Streicherakademie Schwaben am Sonntag, 11. Oktober, zu einem Konzert mit Miriam Galonska, Annette Sailer und Barbara Bartmann in den Rathausfestsaal Lauingen. Auf der Bühne sieht es zwischen Sängern ja immer sehr harmonisch aus, aber Backstage können da schon mal die Krallen ausgefahren werden, insbesondere bei zwei Sopranistinnen. Dieses Duell wollen Annette Sailer und Miriam Galonska einmal vor dem Publikum ausfechten. Natürlich mit Humor, denn das Leben ist schon ernst genug. Für den harmonischen Ausgleich am Klavier sorgt Barbara Bartmann. Es werden Duette und Arien aus Oper und Operette zu hören sein. Es gelten die coronabedingten Hygienevorschriften.

bittet um Voranmeldung unter annette.sailer@web.de oder Telefon 0179/2986015. Das Konzert findet um 17 und 19 Uhr statt.

