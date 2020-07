vor 36 Min.

Ein Film, der unter die Haut geht

Der prämierte Film „Für Sama“ weckt viele Erinnerungen bei Flüchtlingen

Das Filmcenter Dillingen führte vor wenigen Tagen mit der Integrationslotsin des Landkreises, Alexandra Bronnhuber, unter Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Inneres, Sport und Integration in zwei Kinosälen vor 70 Zuschauern den Film „Für Sama“, der von der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) das „Prädikat besonders wertvoll“ erhielt, vor.

Dieses Lob teilten laut Pressemitteilung auch die Zuschauer in Dillingen. Zuschauer, die diese oder ähnliche Szenen teilweise selbst erlebt haben: Hubschraubergeräusche, Explosionen, Verletzte, Sterbende und Tote jeden Alters. Schockierte Menschen, die soeben ihr Liebstes verloren haben. Im letzten verbliebenen, privat betriebenen Behelfskrankenhaus wird rund um die Uhr bis zur Erschöpfung unter widrigsten Umständen operiert und geholfen.

Kein Haus ist mehr ganz. Eine graubraune Staubschicht über allem. Spielende Kinder, deren Eltern versuchen, Normalität und Lebensfreude aufrechtzuerhalten und ihre Kinder trotz monatelanger Belagerung zu ernähren. Aber auch die unbändige, unglaubliche, kindliche Freude der Ehefrau über das Geschenk ihres Mannes, eine orangefarbene Kaki.

Nach dem Film wieder draußen: Etliche haben erst mal den Blick gehoben zu den intakten Fassaden der umstehenden Häuser und sagten sich: „Alles ganz.“ „Wir haben Frieden.“

Ergriffen tauschten sie sich aus über die Bilder von zerstörten Straßenzügen und Krankenhäusern, von Verletzten und von starken Menschen, die in all dem Leid die Hoffnung hochhielten, einander halfen und miteinander lachten und weinten.

Im Kino waren auch betroffene Menschen, die noch vor kurzem dem entronnen sind, was auf der Leinwand so authentisch gezeigt wurde. Um ihnen eine Möglichkeit zu geben, all das, was sie bewegt, auszusprechen, bot Dieter Kogge Gespräche an. Er ist Berater im Bereich TAFF (Therapeutische Angebote für Flüchtlinge) beim Diakonischen Werk Neu-Ulm und hat seinen Sitz in Dillingen.

Mehrere Gruppen standen so zusammen. Menschen von hier, die manchmal einfach keine Worte fanden angesichts der Tragödie, standen zusammen mit Menschen, die dort gelebt haben.

Sie schildern, wie sie die Hoffnung auf die Weltgemeinschaft gesetzt haben und sich im Stich gelassen gefühlt haben. Oder auch, wie sie Angehörige verloren haben. Einige Stimmen: „Der Mensch lernt nicht dazu“. „In Idlib geht es weiter und an anderen Orten der Welt auch.“ „Würden doch Assad oder Putin oder andere Mächtige diesen Film sehen müssen – immer wieder!“ „Würden doch die den Film sehen, die Flüchtlinge pauschal ablehnen. Man schämt sich fast, wie privilegiert wir hier leben.“

Dieter Kogge hörte zu und konnte Hilfen zum Umgang mit persönlichem Leid beitragen. Betroffene wissen nun auch um eine Anlaufstelle, zu der sie mit ihren schlimmen Erfahrungen, ihren Traumata oder mit anderen psychischen Belastungen kommen können. Dieter Kogge ist bei TAFF unter Telefon 0176/ 45545682 erreichbar. (pm)

