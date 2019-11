04.11.2019

Ein Frauenhund im Rentenalter

Charly ist ein besonderer Kerl. Wer kann sich für ihn begeistern?

Das Tierheim in Höchstädt such ein neues Zuhause für Charly. Er habe sich im Tierheim gut entwickelt, dennoch gibt es keine Anfragen für ihn. Das soll sich jetzt ändern.

Charly ist ein aufmerksamer Hund. Er besitzt das Talent, den Menschen genau anzusehen, und zwar auch richtig in die Augen. Die meisten Hunde blicken weg, wenn es zum direkten Augenkontakt kommt. Dieser Hund hält dem Blick stand. Er muss für sich herausfinden, ob ihm Gefahr droht und er sich wehren muss. Deswegen ist er zu Beginn vorsichtig, wenn sich ihm Fremde nähern. Er braucht Zeit, sich mit Nase, Augen und Ohren zu überzeugen, dass der Mensch vor ihm ein guter Mensch ist.

Zu Beginn des Kennenlernens ist es bei Charly wichtig, nicht zu hektisch zu agieren. Er mag keine schnellen Bewegungen in seine Richtung, vor allem nicht direkt auf ihn zu. Wenn er sich am Kopf streicheln lässt, ist das ein sehr großer Vertrauensbeweis. Kennt Charly den Menschen, der sich mit ihm beschäftigt, dann ist er anhänglich und verschmust und freut sich einfach nur noch, wenn ihn Hände liebevoll streicheln.

Charly ist ein Frauenhund. Es fällt ihm leichter, Frauen kennenzulernen als Männer. Wenn er aber die Zeit bekommt, den Mann kennenzulernen, und nicht sofort mit zu engem Kontakt konfrontiert wird, findet Charly auch Männer toll und kann sich mit ihnen anfreunden. Der Rüde ist ein eher ruhiger Vertreter seiner Art. Er ist sehr gerne draußen in der Natur, geht in seiner Geschwindigkeit spazieren, und wenn er eine Maus sucht, dann kann er das sehr lange und ausgiebig. In seinem neuen Zuhause sollte ein Garten vorhanden sein – aber keine anderen Hunde oder gar Katzen. Es sollte nicht laut und hektisch sein. Kinder sollten, wenn möglich, nicht in seinem beständigen Umfeld leben, da Charly mit den unerwarteten Reaktionen und Geräuschen nicht zurechtkommt. Er braucht ein gleichbleibendes Umfeld mit einem geregelten Tagesablauf, damit er sich entspannt einleben kann.

Es wird eine gewisse Zeit dauern, bis Charly sein erlerntes Misstrauen ablegen kann, aber er bemüht sich täglich, den Menschen immer mehr und mehr zu lieben. Er hat sich entschieden, der Rasse Mensch eine Chance zu geben.

Charly hat im Tierheim angefangen zu verstehen, wie ein Hundeleben sein kann, wenn es denn gut ist. Nun fehlt ihm aber auch endlich der eine Mensch oder die eine Familie, die bereit sind, ihm die Chance zu bieten, ein wahrer Freund des Menschen zu sein und das Abenteuer mit ihm gemeinsam zu gehen. (pm)

Wer Charly kennenlernen möchte, kann sich an das Tierheim wenden. Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiter des Tierheims am besten von Montag bis Sonntag von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 09074/3146. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag und auch an Feiertagen von 14.30 bis 17 Uhr. Alle Tiere sind mit Bildern und kurzen Profilen zu finden unter www.tierheim-hoechstaedt.de

Themen folgen