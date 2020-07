vor 2 Min.

Ein Gedicht zur Weichsel-Ernte

Von Wilhelm Rochau aus Bächingen

Wilhelm Rochau aus Bächingen schickte uns folgendes Gedicht mit dem Titel „Die Weigslaernte isch a Pracht“: Weigsla schöa ond ohne Ende, hangat an meim Baum. Dau kascht fei brogga mit zwoi Hände, dös Weigsla brogga isch a Traum. Diea Weigsla lachat mi grad ah, scho morgats en dr Früah, dau gang i naus zom Weigslabaum, dös Brogga isch koi Müah. Em nuh hau i an Kübel voll, die Weigsla send grad schea, dös Ausstoina macht d‘ Frau ganz toll, diea ka dös, muaß ma seah. Siea macht au a guats Weigslaplatz ond Kuacha dick belegt, mit Weigsla fei vom oigna Baum, diea Kuacha sent a Traum. Ja für diea Ernte send wir dankbar, deam Herrgott, Schöpfer voller Macht, dass er huir wieder wachsa lassa, die wunderschöna Weigslapracht.

