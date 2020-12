09:16 Uhr

Ein Spaziergang durch die Gärtnerstadt: Wie gut kennen Sie sich aus?

Plus In Gundelfingen gibt es von Musikinstrumenten bis zu Reifenskulpturen und einem Totenkopf vieles zu entdecken. Ein Spaziergang auf den Spuren verschiedener Rätsel.

Von Silva Metschl

Mit dem Lockdown sind die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in den Ferien wieder stark eingeschränkt. Kinos, Restaurants, Museen und viele Einrichtungen mehr sind seit einigen Wochen schon wieder geschlossen. Da bleibt viel Zeit für einen Spaziergang. Der Landkreis hat in dieser Hinsicht einiges zu bieten. Dabei lohnt es sich beispielsweise auch, auf die Details zu achten. Mit kleinen Rätseln sorgt unsere Freie Mitarbeiterin für Abwechslung und bietet einen spannenden Rundgang durch Gundelfingen.

Vom Gundelfinger Rosenschloss bis zum Stadttor

Beginn der kleinen Rätselreise ist das Rosenschloss.Von dort führt die erste Etappe in Richtung Professor-Bamann-Straße direkt auf ein grünes Gebäude zu. Bei der auffälligen Farbe wird leicht die Inschrift über der Tür übersehen. Was da nun steht?

Auf unserem Spaziergang geht es anschließend in Richtung Hauptstraße weiter. Nach dem ersten Rätsel begegnet uns auf dem Weg eine Zahl: 366. Aber wo genau hat sie sich versteckt? Zentral über dem Stadttor, an einem Geschäft, oder ist sie etwa in einen Baum geritzt?

Gundelfingen hat aber mehr zu bieten als Zahlen. An der Pfarrkirche Sankt Martin gibt es beispielsweise einen Totenkopf zu entdecken.

Von der Pfarrkirche weiter führt uns die nächste Etappe auf unserem Rätselspaziergang zur Oberen Mühle. Passend dazu finden sich bereits in den Vorgärten der Straße „Obere Vorstadt“ Miniaturmühlen. Wer findet alle?

Venedig oder doch Gundelfingen

Angekommen im Schnellepark ist es Zeit für eine Pause. Am Kneippbecken laden die blauen Sitzbänke auch jetzt in den Wintermonaten zum Verweilen ein. Vielleicht achtet der ein oder andere auf die Inschrift an den Seiten der Bänke. Für die Kinder bietet sich natürlich der Spielplatz an – und hier gibt es einen ganz besonders dicken Baum. Wie viele Personen es wohl braucht, um ihn komplett zu umarmen?

Im Schnellepark lässt es sich nicht nur ausspannen. Die blauen Bänke am Kneippbecken haben ein besonderes Logo.

Über die Bächinger Straße geht es zurück Richtung Günzburger Straße. Hier lohnt sich ein Blick in die Vorgärten. An einer Stelle wird nämlich sogar mit einem Instrument dekoriert.

Nachdem die Ampel überquert ist, führt die Walkstraße zur Oberen Bleiche. Fast fühlt es sich auf dieser Strecke an, als sei man im malerischen Venedig gelandet.

Zeit für den Endspurt! Zurück auf der Walkstraße führt der Weg zu „Auf der Insel“. Vielleicht findet hier der ein oder andere Ideen, was man aus Reifen alles machen kann. Denn auf diesem Wegabschnitt ist eine besondere Reifenkonstruktion zu finden.

Acht Rätsel im Überblick 1 / 8 Zurück Vorwärts 1: Was steht auf dem grünen Gebäude in der Unteren Vorstadt in Gundelfingen? A) Ein Gebet B) Ein Baum mit Initialen C) Eine Hausnummer

2: Wo ist die Zahl 366 in Gundelfingen zu finden? A) Zentral über dem Stadttor B) An einem Geschäft C) In einen Baum geritzt

3: Wo befindet sich der Totenkopf an der Pfarrkirche St. Martin? A) An der Eingangstür B) Neben den Treppen C) Am Kirchturm

4: Wie viele Mühlen befinden sich in den Vorgärten „Obere Vorstadt“? A) Drei B) Eine C) Zwei

5: Welche Stadt ist auf der Bank im Schnellepark zu entdecken? A) Dillingen B) Gundelfingen C) Lauingen

6: Mit welchem Instrument wird ein Vorgarten in der Günzburger Straße dekoriert? A) Trompete B) Trommel C) Gitarre

7: Was wurde aus den Reifen „Auf der Insel“ gebaut? A) Blumenbeet B) Brunnen C) Stuhl

8: Welches Sprichwort suchen wir? A) Morgenstund hat Gold im Mund B) Der frühe Vogel fängt den Wurm C) Wer den Fuchs fangen will, muss mit den Hühnern aufstehen

Fast am Zielpunkt angekommen, wartet dann noch eine Sonne und ein Hahn sowie ein Sprichwort. Wie lautet es wohl?

Eineinhalb Stunden und vier Kilometer später ist dann auch das tägliche Schrittziel erreicht. Zeit, es sich daheim mit einer Tasse heißer Schokolade oder Glühwein gemütlich zu machen.

