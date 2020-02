Ein Wahl-Dillinger und sein Hobby in Schwarz-Weiß

Plus Mario Mindemanns Hobby ist das Malen. Seine Bilder sind zurzeit in der Stadtgalerie in Dillingen zu sehen.

Wenn man sich die Bilder des Künstlers Mario Mindemann anschaut, sticht einem die Farblosigkeit ins Auge. Deswegen sind die Bilder aber keineswegs langweilig. Die Bilder zeigen meist Berühmtheiten wie Audrey Hepburn, Sophia Loren, James Dean oder Marilyn Monroe. Für diese Porträts beschränkt sich Mindemann auf ausdrucksstarke, eher einfarbige Motive und wirkungsvolle Grauwertdynamik.

Die Bilder kommen gänzlich ohne Farben aus

Seit Donnerstag stellt der Künstler sein Werk in der Stadtgalerie in Dillingen aus. Es geht hierbei um Acrylbilder und Kohlezeichnungen, die gänzlich ohne Farben auskommen. Mindemann verwendet im Grunde nur Schwarz und Grautöne für seine Bilder, Farben kommen nur selten zum Einsatz. „Ich habe mich vor allem von der Schwarzweiß-Fotografie inspirieren lassen. Von Zeit zu Zeit sind es auch bestimmte Plattencover, die mir gut gefallen, da kann schon mal ein bisschen Farbe dazukommen“, sagt der gebürtige Hamburger.

Der Hamburger ist von Dillingen begeistert

Bei den Kohlezeichnungen, die in einer Vitrine ausgestellt sind, kommt keine Farbe ins Spiel. Hier genügen dem Künstler einfache Strukturen und Linien. Sein Hobby betreibt Mindemann erst, seitdem er in Dillingen lebt, nämlich seit drei Jahren. „Ich hatte schon lange den Plan, nach Süddeutschland zu ziehen. Ursprünglich hatte ich eine Wohnung am Bodensee im Sinn, aber dann kam Dillingen dazwischen.“

Dort hatte er eine Wohnung in der Altstadt besichtigt und sich sofort verliebt. „Vor allem der Blick auf die Basilika war atemberaubend. Außerdem mag ich, dass man seine Dinge größtenteils vor Ort erledigen kann.“ Den Entschluss, seine Bilder in der Stadtgalerie auszustellen, kann man durchaus als Widmung sehen. Denn wie er selber sagt, habe Dillingen bei ihm diesen Schalter für das Künstlerische umgelegt. Mit seiner Lebensgefährtin, die er ebenfalls in Dillingen kennengelernt hat, wohnt er nun in Hausen.

Die Gäste der Vernissage äußern sich positiv

Das Echo während der Vernissage war durchweg positiv. „Es ist eine richtig gute Ausstellung. Ich finde auch, dass man Künstlern in der Region mehr Möglichkeit geben sollte, sich hier zu entfalten“, meinte Olga Baidin aus Dillingen. Stefan Otto aus Lauingen sagte: „Ich bin zwar nicht so der Freund von solchen Bildern, weil ich sie eher einseitig finde, aber die Ausstellung finde ich schon interessant.“

Mario Mindemann selbst zeigt sich während der Vernissage zufrieden: „Ich denke schon, dass meine Bilder einige ansprechen. Vor allem ist es toll, dass ich hier ausstellen darf. Dillingen hat mir bisher schon so viel gegeben und so kann ich Dillingen etwas zurückgeben.“

Lesen Sie dazu auch: