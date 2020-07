07:30 Uhr

Ein paar Gedanken zu Corona, zum Glauben und zum Laufen

Peter Ziegler hat in Corona-Zeiten besondere Erfahrungen gemacht. Unter anderem mit einer Hausmesse zu Lockdown-Zeiten. Die findet jetzt daheim immer noch statt.

In dieser Woche stammt unser "Christliches Wort" von Peter Ziegler, KAB-Diözesansekretär in Augsburg. Er hat geschrieben, wie sich sein Leben seit der Corona-Krise verändert hat.

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich nähere mich meiner Aufgabe tastend, Ihnen (m)ein christliches Wort zu sagen. Immerhin ist das für mich Neuland – als Nicht-Theologe, aber engagierter Laie weiß ich noch nicht, ob das Wenige, das ich Ihnen bieten kann, Ihre Erwartungen erfüllen wird. Aber vielleicht ist dieses Tastende gar kein so schlechtes Vorgehen. Jedenfalls habe ich damit schon mehrmals gute Erfahrungen gemacht:

Zuletzt gleich zweimal in diesem Jahr: Im Dezember bei meinem runden Geburtstag – ich darf verraten, dass es der 50. war – habe ich mir vorgenommen, in diesem Jahr erstmals an einem Halbmarathon teilzunehmen. Wie Ihnen bekannt sein wird, läuft man das nicht einfach so runter – zumindest ich nicht.

Mit einem Plan wurde das Laufpensum täglich erhöht

Deswegen habe ich einen Plan gemacht und mein tägliches Laufpensum langsam erhöht – von täglich zehn über zwölf und 14 auf letztendlich 20 Kilometer. Dabei bin ich geblieben und habe – der Ausgangsbeschränkung sei Dank – am Ende knapp 600 Kilometer hinter mich gebracht. Überflüssig zu erwähnen, dass der Halbmarathon am Ende ausgefallen ist und erst im September wieder neu auf der Tagesordnung steht …

Eine ähnliche Erfahrung habe ich dann zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen gemacht: Neben den Konzerten und Theateraufführungen – Sie können sich vorstellen, dass ich da an meinem Fest einige Karten geschenkt bekommen habe, die dann in einen Gutschein umgewandelt wurden – fielen auch die Eucharistiefeiern quasi von heute auf morgen aus. Und zwar eigentlich ersatzlos. Wir tasteten uns auch hier sachte heran.

Der Kreis der Hausmesse wurde langsam erweitert

Zusammen mit meiner Frau und meinem halbwüchsigen Sohn haben wir uns also am Sonntagvormittag hingesetzt und gemeinsam das Evangelium vom Tag in die Mitte gelegt und darüber gesprochen, was es uns ganz konkret zu sagen hat. In der Situation des Homeoffice, Homeschooling oder des Schichtbetriebs.

Anfangs noch sehr ungewohnt und fremd haben wir bald entdeckt, dass in den Texten etwas vom Eingesperrtsein und von Isolation zu finden war. Wir haben aber auch immer wieder von der Zusage Jesu und seinem „Fürchtet euch nicht!“ gelesen. Das hat uns gutgetan und dazu geführt, dass bald alle etwas beitrugen.

Peter Ziegler Bild: Ziegler

Bald haben wir den Kreis erweitert und meine Tochter, die gerade im Ausland lebt, und meine Mutter, die keinen Besuch empfangen durfte, via Videochat eingebunden. Wir haben das Ganze mit ein paar Liedern und Gebeten, freien Fürbitten und dem gemeinsamen „Vaterunser“ ergänzt und möchten diese seither gemachten Erfahrungen nicht missen.

Auch jetzt noch finden die Feiern statt

Und – was soll ich sagen: Auch jetzt noch – Eucharistiefeiern im Corona-Modus sind bereits seit Wochen wieder möglich – „treffen“ wir uns an jedem Sonntagnachmittag, um uns gemeinsam vom Wort Gottes bereichern zu lassen. Mittlerweile ist auch noch eine gute Freundin dazugekommen und sorgt dafür, dass wir diese „Tradition“ aufrechterhalten.

Wenn mir jemand zu Jahresbeginn prophezeit hätte, wir würden zur Jahresmitte regelmäßig Hausmessen wie die ersten Christen praktizieren, dann hätte ich ihn genauso weltfremd angesehen wie den, der mir 600 Kilometer Laufstrecke in zehn Wochen vorausgesagt hätte. Aber mit dem vorsichtigen Herantasten kommt man gut ans Ziel: Probieren sie es doch auch einfach mal aus mit dem Evangelium von diesem Sonntag, das so vollständig mit der Rationalität der Zeit bricht. Sie werden staunen, welche Erfahrungen Sie machen … Ihr Peter Ziegler, KAB-Diözesansekretär

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen