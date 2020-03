07.03.2020

Ein schattiger Deal und einige Überraschungen

Die Schauspieltruppe des TFK steht in den Startlöchern. Am 21. März starten die Bissinger in die Theatersaison.

Das Kesseltaler Theater startet. Und weil es den Verein seit 30 Jahren gibt, wird ein besonderes Stück gezeigt

Für die Vorsitzende Gerda Jall von den Theaterfreunden Kesseltal ist heuer ein ganz besonderes Datum – vor genau 30 Jahren wurde in Bissingen der Theaterverein gegründet. Seitdem ging es steil bergauf: Was anfangs als aktiver Zusammenschluss einer spielfreudigen Gruppe begann, zählt jetzt mehr als 500 Mitglieder und bildet mit zahlreichen Aktivitäten und Aufführungen ein Herzstück in der Bissinger Vereinslandschaft.

Besonders stolz ist die Vorsitzende auf ihre starke Schauspielmannschaft an den jährlich stattfindenden Theatertagen: „Wir sind eine lebhafte Truppe aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen – aber wir spielen alle mit ganz viel Freude und Leidenschaft. Am meisten gefällt mir, dass ich selbst auch dieses Jahr wieder mit auf der Bühne stehen kann.“ Zum Jubiläum „30 Jahre Theatertage“ hat die Bühnenregie unter Maria Seiler und Karin Gnugesser ein ganz besonderes Stück ausgesucht: „Nur Zoff mit dem Stoff“ von Bernd Gombold ist ein moderner Aufschlag mit bekannter Theaterqualität. Die Komödie in drei Akten ist wie immer stark besetzt und wird durch mitunter sehr aktuelle gesellschaftliche Themen garantiert für die ein oder andere Überraschung sorgen: Da die konventionellen Landwirte Franz und Erika unter der Preiskonkurrenz der benachbarten Biobauern spürbar leiden, lassen sie sich auf einen schattigen Deal mit einem Fremden ein. Im Austausch gegen eine hohe Summe sollen sie ein paar Pflänzchen anbauen, die jedoch ganz anders wirken als gedacht. Die intimen Sorgen des befreundeten Ehepaares Pizza-Bäcker Giovanni und Maria sowie zahlreiche Laufkundschaft auf beiden Betrieben, machen dieses Geschäft dabei aber keinesfalls leichter… Die Kesseltaler Theatertage finden vom 21. März bis zum 4. April im Gasthaus Krone in Bissingen statt. Die Termine für die Theatertage sind wie folgt: Samstag, 21. März, 13.30 und 19.30 Uhr, Sonntag, 22. März, 18.30 Uhr, Freitag, 27. März, 19.30 Uhr, Samstag, 28. März, 13.30 und 19.30 Uhr, Sonntag, 29. März, 18.30 Uhr, Mittwoch, 1. April, 19.30 Uhr, Freitag, 3. April, 19.30 Uhr, Samstag, 4. April, 19.30 Uhr. (dz)

können bei Familie Wendelin Rieder unter Telefon 09084/271 reserviert werden. Weitere Infos auch unter theaterfreunde-kesseltal.de

