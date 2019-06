vor 34 Min.

Einbruchsversuch in Lauinger Tankstelle scheitert

Ein Unbekannter wollte offenbar in eine Lauinger Tankstelle einbrechen.

Ein Anwohner bemerkt eine auffällige Person auf dem Dach einer Tankstelle in Lauingen. Nun bittet die Polizei um Zeugen.

Ein Einbruchsversuch in eine Lauinger Tankstelle ist gescheitert. Laut Polizei bemerkte am Donnerstag gegen 5 Uhr ein Anwohner der Gundelfinger Staße, dass sich auf dem Dach der dortigen Tankstelle eine dunkel gekleidete Person unberechtigt aufhielt. Nachdem der Anwohner die Person ansprach, flüchtete diese sofort in unbekannte Richtung.

Lauingen: Leichte Beschädigungen am Dach der Tankstelle

Trotz sofortiger Fahndung konnte die Person nicht mehr in der Umgebung aufgefunden werden. Am Dach konnten leichte Beschädigungen festgestellt werden. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

