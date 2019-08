vor 20 Min.

Eine Hilfe für den Alltag

Das BRK Dillingen unterstützt im Haushalt

Zufriedenheit, Wohlbefinden und selbstbestimmtes Leben sind für jeden Menschen ein hohes Gut. Wenn es zu körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen kommt, fällt die Haushaltsarbeit oft schwer.

Daher bietet der Fachbereich „I bleib dahoim“ (IBD) des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Kreisverbandes Dillingen haushaltsnahe Dienstleistungen an. Dies sind unterstützende Tätigkeiten rund um den Haushalt für Senioren und hilfe- oder pflegebedürftiger Menschen. Dabei werden persönliche Wünsche und Gewohnheiten respektiert und vorhandene Fähigkeiten gefördert. Zu den Angeboten von IBD kommt nun ein weiterer Bereich dazu. Mit dem Dienst des Alltagsbegleiters wird das bestehende Konzept laut Pressemitteilung abgerundet. Nach erfolgreicher Beendigung der zusätzlichen Ausbildung der Mitarbeiter bietet IBD nun zusätzlich Unterstützung und Betreuung in vielen Lebensbereichen rund um den Alltag an.

Die Aufgaben eines Alltagsbegleiters sind individuell an den Klienten angepasst.

Gemeinsame Spaziergänge, aktive Freizeitaktivitäten oder Einkaufen gehören, laut Pressemitteilung, zum Leistungsspektrum.

Auch für Gespräche über Themen, die den zu Betreuenden interessieren, belasten oder berühren, stehen die Mitarbeiter zur Verfügung. Tätigkeiten, die im häuslichen Alltag täglich anfallen, werden im Rahmen der Betreuung übernommen. (pm)

Für persönliche Beratungsgespräche steht Claudia Fichtner unter Telefon 09071/793020 zur Verfügung.

