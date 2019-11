vor 43 Min.

Einfach tierisch tolle Bilder – dank viel Geduld

Exponate der Vhs-Fotogruppe Dillingen werden zurzeit im Stadtsaal gezeigt

Von Horst von Weitershausen

Es sind einmal mehr herausragende Bilder, die von der Vhs-Fotogruppe Dillingen in ihrer Ausstellung im Stadtsaal von Dillingen zu sehen sind.

Dabei haben sich die 30 Hobbyfotografen für dieses Jahr ein schwieriges Thema vor ihre Linsen geholt. „Einfach tierisch“ so das Motto der diesjährigen Ausstellung, was bedeutet, dass die Fotografen für ihre Aufnahmen in der freien Natur, in der Stadt, zu Hause oder im Zoo in der Regel sehr viel Geduld mitbringen mussten, um die zahlreichen abgebildeten Tiere so ins Licht zu setzen, wie sie es sich vorgestellt haben.

Obwohl auch die eine oder andere spontane Aufnahme als sogenannter Schnappschuss als hervorragendes Bild in der Ausstellung zu sehen ist, mussten sich die Mitglieder der Vhs-Fotogruppe doch meist mit viel Geduld an ihre Objekte fotografisch herantasten.

Das ist mehr als gelungen. Weshalb auch die Aussage von Oberbürgermeister Frank Kunz bei der Vernissage zur Ausstellungseröffnung „Sie sind ein Aushängeschild für die Stadt“ an jedem der ausgestellten Bilder nachzuvollziehen ist. Nicht umsonst sprach der Oberbürgermeister von einem seit über 30 Jahren „hohen Niveau“ auf dem sich die Vhs-Fotogruppe Dillingen mit ihren Arbeiten angesiedelt habe. Daher sei es auch nicht übertrieben zu sagen: „Wir sind stolz auf sie, die sie den Landkreis auch in diesem Kunstmetier über den Landkreis hinaus bekannt gemacht haben.“

Wolfgang Elstner, Vorsitzender der Fotogruppe dankte dem Oberbürgermeister für die große Wertschätzung, die er der Fotogruppe und deren Arbeiten einmal mehr entgegenbringe. Bezüglich des Themas „einfach tierisch“ sagte der Vorsitzende, dass dies natürlich ein Wagnis gewesen sei, was sich jedoch gelohnt habe, wie an den aus rund 1000 Aufnahmen ausgewählten Exponaten zu sehen sei.

ist diese sehenswerte Ausstellung im Stadtsaal von Dillingen noch zum Freitag, 22. November, täglich von 13 bis 18. Uhr.

