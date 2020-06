vor 5 Min.

Erinnerungen an Berlin und Fronleichnam

Ein besonderer Eintrag im Poesiealbum

Auf unseren Aufruf zu Poesiealben hat sich auch Anneliese Drießle aus Dillingen gemeldet. Dieser Eintrag in ihr Poesiealbum erinnert sie an die Fronleichnamsprozessionen ab 1950. „Wir wohnten in Berlin-Charlottenburg nahe des Schlosses. Bei schönem Wetter wurde die Prozession unserer Gemeinde öffentlich abgehalten mit Verweilen an den einzelnen geschmückten Altären.“ Die Autorin des Eintrags unten im Bild, Hannelore, eine Ingrid und Anneliese Drießle durften dann das Herz, Kreuz und den Anker als Blumengebinde vorweg tragen. Jedes Jahr wurde gewechselt. Hannelore und sie sind sich treu geblieben. Sie sehen sich jedes Jahr im September beim Klassentreffen, das heuer leider ausfällt. Nur noch acht ehemalige Mitschüler seien jedes Jahr dabei.

