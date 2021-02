vor 5 Min.

Es gibt einen neuen Bezirksheimatpfleger

Christoph Lang stellt sich unter anderem in Höchstädt vor – und besichtigt das Schloss

Der neue Bezirksheimatpfleger Christoph Lang stattete Schloss Höchstädt einen Besuch ab. Bürgermeister Gerrit Maneth hieß ihn willkommen und freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit ihm. „Mit ihnen, Herr Lang, kümmert sich nun ein junger, dynamischer Bezirksheimatpfleger um die Höchstädter Belange. Wir bleiben in Kontakt und werden das ein oder andere Projekt gemeinsam durchführen“, so Maneth. Kastellan Anton Wiedemann und Museumspädagogin Stefanie Kautz führten Lang durch das Schloss.

Der berufliche Werdegang von Lang begann mit einem Studium der Fächer Volkskunde, Landesgeschichte und Musikwissenschaft in Eichstätt und Kiel.

Nach dem Magisterabschluss unterrichtete er von 2003 bis 2005 deutsche Sprache und Landeskunde an der Universität in Kragujevac (Serbien). Im Anschluss daran absolvierte Lang an der Universität Augsburg ein Studium für das Lehramt an Hauptschulen. Parallel arbeitete er als Stadtarchivar in Neusäß. Im Oktober 2008 wechselte er als Archiv- und Museumsleiter nach Aichach, wo er bis Dezember 2020 tätig war.

Seit der Kindheit ist er volks- und laienmusikalisch aktiv. Aktuell leitet er eine kleinere Blasinstrumentalbesetzung und einen Kirchenchor. Neben den musikalischen Tätigkeiten befasst Christoph Lang sich mit volkskundlich-historischen Themen, schreibt gelegentlich Beiträge und hält Vorträge. Ein Schlüsselerlebnis war sein Gewinn des Fugger-Forum-History-Slams im Sommer 2018. Er hat dabei deutlich bemerkt, wie viel Entertainment in der Vermittlung historischer Sachverhalte liegen kann. Diesem Ansatz, dass Geschichtsvermittlung – natürlich stets auf inhaltlich solider Basis – auch sehr kurzweilig sein kann, ist er seitdem verstärkt gefolgt, steht es in der Pressemitteilung.

Sein Ziel ist es dabei, allen Interessierten Inhalte zu Kultur und Geschichte unseres Nahraumes zu vermitteln. „Wenn wir unsere Wurzeln kennen, fällt uns die Wertschätzung unseres unmittelbaren Lebensumfelds leichter. Das Erkennen zeitlicher und geografischer Bezüge führt für mich zu einem integrativen Heimatbegriff: Schwaben sollte jedem Heimat sein können, der hier lebt (egal woher er kommt)“, so Bezirksheimatpfleger Lang. (pm)

