11:50 Uhr

Fahrrad eines Jugendlichen gestohlen

In Dillingen wurde das Fahrrad eines Jugendlichen geklaut.

Er war nur wenige Minuten in einem Dillinger Supermarkt einkaufen.

Das Fahrrad eines 15-jährigen Jugendlichen wurde am Freitag zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr geklaut. Der Junge hatte sein weiß-grünes Rad der Marke Bulls, Typ Copperhead am Fahrradständer des Lebensmittelmarktes Rewe in Dillingen abgestellt und versperrt. Während des kurzen Einkaufs wurde das Fahrrad gestohlen. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Dillingen unter der Nummer 09071/56-0 zu melden. (pol)

