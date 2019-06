vor 14 Min.

Fahrzeuge eines Ehepaars beschädigt

Unbekannte haben an zwei Fahrzeugen Dellen und Kratzer verursacht.

In der Kaspar-Manz-Straße in Gundelfingen sind zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hatten unbekannte Täter an den Fahrzeugen eines Ehepaars mehrere Dellen und Kratzer verursacht.

Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)

