vor 18 Min.

Feuerwehr muss Brand in Seniorenheim löschen

Eine Bewohnerin in der Höchstädter Einrichtung kann nicht mehr in ihre Wohnung.

Aufgrund starker Rauchentwicklung ist die Feuerwehr Höchstädt am frühen Sonntagmorgen mit 25 Einsatzkräften zu einem Seniorenwohnheim im Buchenweg in Höchstädt ausgerückt. In einer Wohnung im ersten Stock war durch ein Defekt an einem Kabel ein Schwelbrand entstanden, der durch den Einsatz eines Feuerlöschers schnell behoben werden konnten.

Frau muss zu Verwandten

Durch den Qualm war allerdings die Wohnung nicht mehr bewohnbar, die Bewohnerin kam bei ihren Verwandten unter, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt, zu einem Personenschaden kam es nicht. (pol)

Lesen Sie auch:

So schützen Sie sich vor Silvester-Schäden

Wer hat das Biberfell illegal entsorgt?

Frau schlägt Mann mit drei Bierflaschen

Themen Folgen