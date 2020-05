09:28 Uhr

Feuerwehreinsatz: Essen auf der Herdplatte vergessen

Eine junge Frau aus Dillingen wollte sich eigentlich nur etwas zu essen machen. Stattdessen fand sie sich in ihrer verqualmten Wohnung vor. Das war nicht der einzige Fall an diesem Tag.

Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr hatte eine 22-jährige Dillingerin in ihrer Wohnung in der Lauinger Straße ihr Essen auf die Herdplatte gestellt und war anschließend auf dem Sofa eingeschlafen. Sie wachte schließlich in einer stark verqualmten Wohnung auf und zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dillingen rückten aus

Durch die Feuerwehr Dillingen, die mit 21 Einsatzkräften ausrückte, konnte die Wohnung schließlich gelüftet werden. Es entstand kein größerer Schaden. Die Wohnungsnehmerin wurde zur weiteren Untersuchung ins Dillinger Krankenhaus gebracht.

Essen angebrannt: Weiterer Einsatz in einem Mehrfamilienhaus

Bereits eine halbe Stunde zuvor meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Donauwörther Straße Brandgeruch aus einer der Wohnungen. Auch hier stellten die Beamten angebranntes Essen fest. Über die Balkontür konnte die Wohnung schließlich soweit gelüftet werden, dass es zu keinem weiteren Sachschaden kam. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen