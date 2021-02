09:30 Uhr

Feuerwehreinsatz an einem Gundelfinger Supermarkt

In Gundelfingen waren in der Nacht zum Sonntag Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Aus dem Kühlgerät eines Verbrauchermarkts in der Georg-Weinhart-Straße in Gundelfingen ist am Samstagabend Kühlmittel ausgelaufen. Um 23.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Wie die Polizei mitteilte, war das Gerät defekt. Das führte zu einem Überdruck und somit zum Ausstoß des Kühlmittels führte.

Ein Techniker reparierte das defekte Gerät in Gundelfingen

Die freiwillige Feuerwehr Gundelfingen war mit acht Einsatzkräften vor Ort. Zwei Anwohnerinnen klagten über leichte Schmerzen an Brust- und Halsbereich. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Den Schaden an der Kühlanlage reparierte ein Techniker. (pol)

