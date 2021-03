vor 1 Min.

Frau aus Dillingen erkämpft sich mit Fitness ein neues Leben

Plus Ihr Körper war vom Krebs völlig zerstört, so hat es eine Dillingerin geschafft, sich ihr Leben zurückzuholen.

Von Christina Brummer

Am Aschermittwoch hat sie begonnen: die Fastenzeit. Viele Menschen im Landkreis Dillingen nutzen diese Tage als Gelegenheit, um Vorsätze zu fassen. Mutige Schritte, geplante Veränderungen und Geschichten über bereits gewagte Neuanfänge stellen wir in den nächsten Wochen vor.

Viele Menschen wollen etwas in ihrem Leben verändern, doch trauen sich einfach nicht, den ersten Schritt zu machen. Manchmal zwingt einen das Leben aber auch zu einer radikalen Veränderung. So war es bei Bettina Hübner. Die heute 48-jährige Dillingerin erhielt 2018 eine Diagnose, die ihr Leben auf den Kopf stellen würde: Multiples Myelom, eine spezielle Form des Lymphdrüsenkrebses. „Das hat mein Leben komplett verändert. Davor habe ich in der Praxis meines Mannes gearbeitet, habe dort mit Schwerkranken zu tun gehabt.“ Nun brauchte sie selbst Hilfe. „Warum soll es mich nicht auch einmal treffen, das habe ich mir öfter gedacht“, sagt die Dillingerin heute.

Erst Pflegefall, jetzt Trainerin

Die Krankheit sorgte dafür, dass ihr Körper völlig zerstört war, sagt sie. „Ich konnte am Anfang nicht laufen, hatte einen Rollator, war pflegebedürftig.“ Dennoch klingt Hübner nicht resigniert, sie hat zurück ins Leben gefunden. Auch wenn die Mutter zweier Kinder ihren alten Beruf als Praxismanagerin nicht mehr voll ausüben konnte, mit Menschen wollte sie auch nach ihrer Frühberentung arbeiten.

In der Physiotherapie habe sie damals ein Sportgerät entdeckt, das ihr Leben nun erneut völlig umgekrempelt hat: Die Smoveys, eine Erfindung des österreichischen Tennisspielers Johann Salzwimmer, der in den 90er-Jahren an Parkinson erkrankte und der mit Bewegung gegen die Krankheit ankämpfte. Salzwimmer entwickelte Trainingsringe, in deren Inneren Stahlkugeln zum Schwingen gebracht werden, wenn man die Ringe bewegt.

Man kann mit den Ringen joggen, spazieren gehen, sie aber auch in Gymnastikübungen einbinden oder im Wasser nutzen, erzählt Bettina Hübner. Sie war von dem Effekt der Ringe so überzeugt, dass sie auch noch weitere Menschen überzeugen wollte, und gründete das Unternehmen „Beschwingt Bewegt“. Inzwischen hat ihre Trainingsgruppe 130 Mitglieder. „Das hat eingeschlagen wie eine Bombe“, sagt die 48-Jährige. Sie sei selbst erstaunt über ihren Erfolg.

Der Ansturm auf ihre Kurse ist riesig

Corona hat natürlich auch hier einiges durcheinandergewirbelt. Hübner muss sich aufgrund ihrer Krebserkrankung besonders vor dem Virus schützen. Deshalb ging es nun zunächst im Online-Training weiter. Diese Woche aber auch wieder draußen. Der Ansturm auf die Smovey-Treffen sei so groß, dass sie sich nun Unterstützung geholt habe. Seit kurzem ist Susanne Lutmayr als Trainerin dabei. Eine schwere Krankheit überstehen, sich zurück ins Leben trainieren, ein Unternehmen gründen: Wenn man Bettina Hübner fragt, woher sie die Kraft zu alldem nimmt, überlegt sie und sagt: „Ich bin ein positiver Mensch und habe immer gedacht: Das schaffst du!“

Lesen Sie auch:

Themen folgen