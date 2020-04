vor 49 Min.

Frau bei Unfall verletzt

Eine 52-Jährige will nach links abbiegen - dann rammt ihr Auto ein Mann von hinten, der überholen wollte.

Leicht verletzt wurde eine 52-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 10 Uhr bei Gundelfingen ereignet hatte. Die 52-Jährige war mit ihrem Auto auf der Günzburger Straße in Richtung Offinger Straße unterwegs. Ein nachfolgender 60-jähriger Autofahrer überholte die Frau, die just in diesem Moment nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 52-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden

Die leichtverletzte 52-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 5500 Euro. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen