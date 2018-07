vor 35 Min.

Freispruch für den „Axt-Mann“

Das Landgericht Augsburg hält den 57-Jährigen, der im Juli 2017 in Frauenstetten ausrastete, nach einem psychiatrischen Gutachten für schuldunfähig.

Von Michael Siegel

Freispruch für den „Axt-Mann“ aus Frauen-stetten: Weil der beschuldigte 57-Jährige laut Gutachter am Tattag im Juli 2017 erkrankt und nicht schuldfähig war (und ist), konnte ihn das Augsburger Landgericht jetzt nicht verurteilen. Weil auch keine Gründe vorliegen, ihn in eine psychiatrische Einrichtung oder eine Entziehungsanstalt einzuweisen, durfte er den Gerichtssaal als feier Mann verlassen.

Vor der Urteilsverkündung standen am letzten Verhandlungstag die Plädoyers an – mit annähernd gleichem Inhalt. Sowohl Staatsanwältin Kerstin Reitlinger als auch Verteidiger Dirk Hörmann legten das psychiatrische Gutachten so aus, dass der Beschuldigte für seine Tat nicht zu bestrafen sei. Ohnedies sei ein Tötungsvorsatz seitens des Beschuldigten gegenüber den Polizeibeamten nicht nachzuweisen gewesen. Also zog die Staatsanwältin den bestehenden Antrag auf Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung zurück. Rechtsanwalt Hörmann plädierte „auf einen klaren Fall nach Paragraf 20“ des Strafgesetzbuches („Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störung“). Er dankte vor allem dem Polizisten, der als Erster an jenem Julitag 2017 mit dem Beschuldigten zu tun hatte, für dessen „sehr ehrliche und sachliche Zeugenaussage“. Hörmann war nicht der Einzige, der auch Zweifel an der Arbeitsweise des damaligen Betreuers seines Mandanten äußerte, die nicht zu einer Deeskalation beigetragen habe. Auch vorsitzende Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser und ihre Kammer machten sich die Meinung des Gutachters zu eigen, dass der Beschuldigte schuldunfähig sei. Zu der Grunderkrankung einer hirnorganischen Schädigung sei an jenem Tag in Frauenstetten eine akute exogene Psychose hinzugekommen. „Die Eskalation am 22. Juli 2017 entstand nicht durch den Beschuldigten“, so die Richterin, die gleichwohl das Vorgehen der Polizei als völlig angemessen bewertete. Sie sah die Voraussetzungen für eine richterliche Einweisung des 57-Jährigen nicht gegeben, der Bundesgerichtshof verlange dafür klare Anzeichen, die nicht vorlägen. Die Einschätzung „möglich, aber nicht wahrscheinlich“ von Tatwiederholungen, wie sie der Gutachter äußerte, reiche nicht aus. Sowohl der Beschuldigte als auch die Staatsanwältin nahmen das Urteil Freispruch an.

Am vorletzten Prozesstag hatte das Landgericht die letzten vier Zeugen vernommen, alle Kriminalpolizisten. Dabei bestätigte der Leiter der Ermittlungen von der Kriminalpolizei in Dillingen das, was zuvor bereits von den unmittelbaren Augenzeugen zu den Vorkommnissen gesagt worden war. Der 48-jährige Beamte hatte unter anderem die Verhöre mit Beteiligten geführt.

Breiten Raum hatte an diesem Tag das Gutachten des Neurologen und Psychiaters Dr. Richard Gruber eingenommen. Zusammenfassend sprach der Mediziner beim Beschuldigten zum Zeitpunkt der Tat von einer akuten Verwirrtheitspsychose, die bei ihm zu einem Realitätsverlust geführt habe. Er sei nicht mehr steuerungsfähig und damit schuldunfähig gewesen. Als Ursache für die Psychose kämen organische Ursachen, eine Hirnschädigung, in Frage. So habe laut Gruber der sich verschlechternde Gesundheitszustand seiner Mutter zu einer Form von Depression und Antriebslosigkeit beim Beschuldigten geführt. Resultat seien die Bestellung eines Betreuers sowie ein längerer Klinikaufenthalt gewesen. Dann seien die Nachwirkungen eines Schlaganfalls hinzugekommen. Möglicherweise hätte auch teils erheblicher Zigarettenkonsum eine Rolle gespielt. Sehr schwierig seien Aussagen dazu, ob diese Erkrankung beim Beschuldigten therapierbar sei, ob es für ihn je wieder ein Zurück in sein früheres Leben geben könne. Für eine vom Gericht veranlasste Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus sah der Gutachter keine Rechtfertigung. Ob er in eine Entziehungsanstalt eingewiesen werden müsse, obliege dem Gericht, der Gutachter hatte dafür keine Ansatzpunkte. Sein derzeitiger Betreuer äußerte am letzten Verhandlungstag, er wolle sich mit dem 57-Jährigen nach dessen richterlicher Klinikentlassung besprechen und eine freiwillige Behandlung beantragen. Er erachte eine umfangreiche Hilfestellung als angebracht. Vom Beschuldigten selbst waren nach der Urteilsverkündung wie schon zuvor praktisch keine Gemütsäußerungen zu erkennen.

Am 22. Juli 2017 hatte der damalige Betreuer des 57-Jährigen die Polizei um Hilfe gerufen, weil ihn sein Patient nicht ins Haus lassen wollte. Polizei und Sanitäter hatte der Frauenstetter mit einer Axt und einer (Schreckschuss-)Pistole in den Händen empfangen und bedroht. Trotz eines Warnschusses ins Bein hatte sich der 57-Jährige stundenlang allein in sein Haus zurückgezogen, bis er von einem Sondereinsatzkommando überwältigt und ins Krankenhaus gebracht worden war.

