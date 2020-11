vor 34 Min.

Für jedes Projekt ein Baum

Bei Gartner entsteht eine Streuobstwiese

Für jedes abgeschlossene Projekt möchte der Fassadenspezialist Josef Gartner in Gundelfingen in Zukunft einen Baum pflanzen.

Auf rund 200000 Quadratmetern Firmengelände soll zwischen rund 90 Jahre alten Bäumen eine neue Streuobstwiese entstehen. Den Anfang machten in diesem Jahr die Projekte Apple Marina Bay Sands in Singapur, The Circle am Flughafen Zürich und 60 London Wall sowie 22 Bishopsgate in London.

Am 23. Oktober halfen trotz des regnerischen Wetters 24 Mitarbeiter dabei, die neuen Obstbäume zu pflanzen.

Das Gartenland Wohlhüter unterstützte sie dabei sowohl beratend als auch mit Werkzeugen. Im Frühjahr wird die Baumschule mit einem Vortrag zur richtigen Pflege der Apfel- und Birnenbäume das Projekt weiter begleiten. Die Umwelt steht seit 2013 bei Gartner im Vordergrund.

Dem Ziel, die Umweltbilanz des Unternehmens zu verbessern, fühlt sich Mitarbeiterin Sarah Mader, die die Aktion initiiert hat, verpflichtet: „Neben Maßnahmen, um beispielsweise den Energieverbrauch des Unternehmens zu reduzieren, zählen für uns auch kleine, nachhaltige Verbesserungen, wie das Anlegen einer Streuobstwiese. Es hat einfach Spaß gemacht, mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam anzupacken und diese bleibende Erinnerung an die erfolgreichen Projekte zu schaffen.“ (pm)

Themen folgen