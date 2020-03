vor 20 Min.

Für mehr Angebote für die Kinder

Der Dillinger Kinderschutzbund bildet sich fort. Mit dabei war auch eine Bundestagsabgeordnete

Der Kinderschutzbund Dillingen veranstaltete eine Klausurtagung, bei der sehr viele Teilnehmer zusammengekommen sind, wie es in der Pressemitteilung steht. Mit der Referentin Bianca Grillinger, Systemische Kinder-, Jugend- und Familientherapeutin, wurde am ersten Tag ein Handlungsleitfaden erarbeitet, wie im Verein mit einer Fremdmeldung über die verschiedensten Gefährdungen von Kindern umgegangen werden soll. Dies gab allen Teilnehmern große Sicherheit, mit den Problemen umzugehen.

Am zweiten Tag wurde mit Bundestagsabgeordneter Ekin Deligöz, die auch Vizepräsidentin im Bundesvorstand des Kinderschutzbundes ist, die Armut in Deutschland thematisiert. Deligöz stellte das Thema in all seinen Facetten dar und beeindruckte mit ihrem umfangreichen Wissen.

Anschließend bearbeiteten die Teilnehmer in Gruppenarbeit verschiedene Aufgabenstellungen, um das Thema für die Arbeit in den Angeboten des Kinderschutzbundes zu vertiefen. (pm)

