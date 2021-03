vor 31 Min.

Grüne fordern Konzept für Verkehr

Das Beispiel einer Straße in Lauingen zeige Notwendigkeit

Im Nachgang zur Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses sprachen die Stadtratsfraktion Lauingens und die Kreistagsfraktion der Grünen über anstehende Verkehrsprojekte. Einig waren sich alle, dass die Schwerpunkte künftig anders gesetzt werden müssen: Teure Investitionen in überörtliche Verkehrsprojekte bringen oft als einzigen Nutzen einen minimalen Zeitgewinn. Sie tragen zu einer nicht mehr akzeptablen Versiegelung wertvoller Böden bei und verursachen noch mehr Verkehr.

Frei werdende Mittel sollten in die Entwicklung einer nachhaltigen innerörtlichen Verkehrsinfrastruktur umgeleitet werden, fordern die Grünen in einer Pressemitteilung. Entsiegelungen durch Rückbaumaßnahmen seien schnell wirkende Maßnahmen zur Klimaanpassung. Bis ein an Verkehrswegen gepflanzter Baum eine Schatten spendende Krone ausbildet, vergehen aber Jahre.

In der letzten Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses ging es bei der Diskussion über die Sanierung der Gundelfinger Straße in Lauingen genau um diese Themen. Bisher lehnt der Kreis das Anpflanzen neuer Bäume entlang seiner Straßen aus Sicherheitsgründen ab. Eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf 30 km/h entkräftet diese Argumentation aber nach Ansicht der Grünen. Die Lebensqualität der Anwohner würde sich umgehend verbessern.

Landtagsabgeordneter Georg Winter sprach den Bau von Kreisverkehren an beiden Enden der Straße an. Auch die Grünen hatten diese Lösung laut Mitteilung schon im Vorfeld diskutiert. In mehreren vorangegangenen Gesprächen wurde jedoch vonseiten der Stadt und des Landkreises auf die nicht darstellbare Finanzierung hingewiesen.

Exemplarisch zeigt die Diskussion um die Sanierung einer Straße in Lauingen die Notwendigkeit, grundsätzlich über Verkehrskonzepte und die Zuweisung der Finanzmittel nachzudenken.

Neue Mobilitätskonzepte wie autonom fahrende Busse sind dabei ebenso in Betracht zu ziehen wie die Verbesserung des Angebots an Rufbussen oder des Carsharings. Bundes- und Landesregierung sind gefordert, die verkehrspolitischen Weichen neu zu stellen. (pm)

