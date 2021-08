2500 Euro Schaden: Wer hat das Auto in Gundelfingen angefahren?

Die Polizei Dillingen meldet schon wieder einen Fall von Fahrerflucht - und sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15 Uhr) ist in der Freiherr-von-Schmid-Straße in Gundelfingen ein schwarzer Volvo C 30 im Bereich des hinteren linken Stoßfängers angefahren und beschädigt worden.

Unfall verursacht und dann geflüchtet

Dabei entstand laut ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Trotzdem flüchtete der Unfallverursacher, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)