FDP-Politiker Walter Lohner feiert heute seinen 80. Geburtstag

Der FDP-Kreisverband gratuliert dem Jubilar für seine unermüdliche Arbeit im Landkreis.

FDP-Politiker Walter Lohner feiert am Sonntag, 16. Mai, seinen 80. Geburtstag. Die unermüdliche Arbeit des Gundelfingers in seinem langen Leben trage reiche Frucht und bringe ihm Respekt, Anerkennung und Glückwünsche weit über den Landkreis Dillingen hinaus ein, schreibt der FDP-Kreisverband.

Lohner macht bei Gartner beruflich Karriere

Durch eine solide berufliche Karriere bei der Firma Gartner – Lehre als Bauschlosser, Technischer Zeichner, Abteilungsleiter sowie stellvertretender Betriebsratsvorsitzender – habe Lohner die Grundlage für ein erfülltes berufliches und privates Leben geschaffen. Auch sportlich sei er begeisterter Handball-Spieler und engagierte sich als Vorsitzender der LG Donau-Brenz auch für die Leichtathletik im Landkreis. Damals spielte er beispielsweise zusammen mit seinem Sportkamerad Georg Barfuß, dem späteren Lauinger Bürgermeister und FDP-Landtagsabgeordneten, in derselben Mannschaft und zeigte dabei seine Verlässlichkeit und seine kämpferischen Fähigkeiten.

Auch bayernweit ist Lohner in der FDP bekannt

Daran erinnerte sich Barfuß. Als einstiger Kreisvorsitzender der Liberalen habe er Walter Lohner beauftragt, in Gundelfingen einen Ortsverband der FDP zu gründen. „Ohne Lohner gäbe es heute in Gundelfingen keine Bürgermeisterin Miriam Gruß“, schreibt Barfuß im Namen des Kreisverbands. Von 2008 bis 2013 übernahm Lohner die Leitung des Lauinger Büros vom damaligen Landtagsabgeordneten Barfuß. Seit dieser Zeit habe sich Lohner durch seinen Fleiß bayernweit eine Reputation in der FDP erarbeitet. In der liberalen Familie sei der Gundelfinger bestens vernetzt.

Der FDP-Kreisverband würdigt Lohners Verdienste: „Wir Liberalen sind dem Jubilar zu großem Dank verpflichtet. Wir wünschen ihm und seiner Familie noch viele weitere Jahre.“ Walter Lohner habe sich um die liberale Sache im Landkreis Dillingen verdient gemacht. (pm)

