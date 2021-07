Gundelfingen

Gundelfinger fährt mit Auto Schlangenlinien: 2,7 Promille

Ein 29 Jahre alter Landsberger hat am späten Samstagabend betrunken einen Unfall verursacht.

Zeugen haben den Mann beobachtet, wie er am Sonntag mit seinem Auto in Schlangenlinien gefahren ist. Die Polizei Dillingen hat ihn dann an seiner Wohnung gestoppt.

