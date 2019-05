Gundelfinger Montessori-Kindergarten hat eine neue Heimat im Wald

Plus Die Waldgruppe des Montessori-Kindergartens Gundelfingen musste vergangenen Herbst umziehen. Inzwischen hat sich einiges geändert.

Die Waldgruppe des Montessori-Kindergartens in Gundelfingen hat seit mehr als einem halben Jahr eine neue Heimat. Im vergangenen September mussten Kinder, Betreuer und Utensilien vom ehemaligen Standort nahe der Kläranlage weichen. Am neuen Platz soll gefeiert werden - doch es gibt einen Wermutstropfen.

Nahe der Kläranlage hatte die Gruppe seit 2016 ihren Sitz. Grund für den Umzug war die geplante Sanierung der Anlage sowie ein Emissionsgesetz, das einen bestimmten Abstand vorschreibt. So zog der Waldkindergarten in den Wald neben den Eisstockplatz. „Es war ein Haufen Arbeit“, sagt Heidemarie Hitzler, Leiterin der Kindereinrichtung, über den Umzug.

Aber alle hätten geholfen. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Kinder selbst, Eltern sowie Großeltern. „Gerade die Opas haben uns unter der Woche unheimlich geholfen“, sagt Hitzler. Mit einem Bulldog etwa zog einer den Wagen, in den sich Kinder und Betreuer zurückziehen können, langsam zum neuen Standort. Auch der Bauhof half mit einem Spezialfahrzeug aus und transportierte damit den sperrigen, überdachten Essenstisch. Das Tipi-Zelt konnte auseinandergebaut und auf diese Weise gut transportiert werden.

Angekommen und eingelebt

Mittlerweile hat sich die Gruppe mit 20 Kindern an ihrer neuen Heimat eingelebt. „Wir fühlen uns angekommen und sehr wohl hier“, sagt Hitzler. Die Kinder und Erzieher hätten den Platz im Laufe der Monate zu ihrem eigenen entwickeln können. Auch, indem sie selbst etwas aufbauen konnten. Sie errichteten beispielsweise Hochbeete und pflanzen dort Radieschen, Kresse, Salat und Kräuter an. „So können die Kinder die Pflanzen beim Wachsen beobachten und lernen, wie sie etwas betreuen und versorgen müssen“, sagt Hitzler. Auch ein Insektenhotel gibt es mittlerweile in der Waldgruppe.

Ein Vorteil des neuen Standortes ist seine Umgebung. Rund um das Waldstück liegen die Anlagen der Eisstockschützen, der Schützen sowie des FC Gundelfingen. „Unsere neuen Nachbarn haben uns sehr freundlich empfangen“, sagt Hitzler. Besuchern des Waldkindergartens stehen nun – im Gegensatz zum vorherigen Standort – richtige Parkplätze zur Verfügung. Und laut Hitzler sind Kooperationen mit den Vereinen im Gespräch. So könnten die Kinder beispielsweise Bogenschießen oder auf ein Fußballtor schießen.

Es gibt einen Wermutstropfen

Einziger Wermutstropfen in der neuen Heimat: Bislang fehlt ein Stromanschluss. Gekocht wird teilweise über der Feuerstelle im Tipi-Zelt. Im Winter versorgte ein Dieselaggregat die Heizung mit Strom. Das Aggregat ist laut Hitzler jedoch schnell überfordert. Die Gruppe wünscht sich einen dauerhaften Zugang zur Elektrizität – entweder über einen Anschluss an die Eisstockschützen oder das Schützenheim. Denn der neue Platz soll sich dauerhaft etablieren. „Wir wollen einen festen Standort und sind glücklich darüber“, sagt Hitzler.

Am Sonntag wird gefeiert

Jetzt, da Kinder und Erzieher in der neuen Umgebung angekommen sind, wird der Standort offiziell eröffnet. Am kommenden Sonntag findet die Einweihungsfeier statt. Dazu wird über dem Sandkasten eine Bühne aufgebaut, rundherum Bänke. Ab 11.30 Uhr gibt es eine Wortgottesfeier mit Stadtpfarrer Johannes Schaufler sowie Ansprachen, unter anderem von Bürgermeisterin Miriam Gruß, berichtet Hitzler. Dieser erste Part findet vor rund 100 geladenen Gästen statt.

Ab 15 Uhr ist die Öffentlichkeit willkommen, im Rahmen des „Tags des offenen Waldkindergartens“. Dafür planen Kinder und Erzieher diverse Aktionen. Das Tipi-Zelt, das übrigens bis zur Feier eine neue Haut bekommen soll, wird etwa zu einem Märchenzelt. Es gibt ein Waldtierquiz, eine Malecke, Kinderschminken, Wasserexperimente in einer alten Badewanne und einiges mehr.

Lesen Sie dazu auch:

Kinder des Waldes ziehen um

Wie Waldkindergärten Sturm und Kälte trotzen

Gundelfingen: Zieht der Waldkindergarten um?