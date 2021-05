Haunsheimer Pfarrer wirbt fürs coronakonforme Singen - doch warum?

Friedrich Martin, evangelischer Pfarrer in Dillingen und Haunsheim-Bachtal, betont die Vorteile des Singens und weist damit auf die Gottesdienste am Sonntag hin.

Liebe Leserinnen und Leser,

wie sind Sie denn gestimmt?

Wenn eine Heiserkeit nicht weichen will, dann gehen wir zum HNO-Arzt. Wer schon mal den HNO-Arzt an seine Stimmbänder hinschauen ließ, der weiß nicht nur, wie er gestimmt ist, sondern auch, wie die Stimmbänder funktionieren.

Zahlreiche Muskeln bewirken sowohl die Anspannung als auch die Entspannung der Stimmlippen. Für die Höhe der Stimme (Stimmlage) sind in erster Linie die Länge der Stimmbänder und deren spezielles Schwingungsverhalten verantwortlich.

Friedrich Martin Foto: Horst von Weitershausen

Die Logopädin arbeitet daran, dass Menschen ihre Stimmlippen richtig gebrauchen. Wer im Chor singt, lernt, wie wichtig die richtige Körperspannung (Stütze) und die ganze Körperhaltung sind. Durch die richtige Atemtechnik kommt der ganze Körper ins Schwingen und zum Singen.

"Wir sind das Instrument. Christus ist das Lied."

Der Körper wird zum Instrument, ganz egal, ob wir telefonieren, singen oder jemandem etwas zurufen. Von Gerhard Engelsberger gibt es das schöne Wort: „Der Geist gibt uns den Atem. Wir sind das Instrument. Christus ist das Lied.“ Wir sind das Instrument. Was für ein schöner Gedanke und zugleich niederschmetternd, weil im Gottesdienst ja nicht gesungen werden darf.

Das Instrument steht ungenutzt in der Ecke. Aber doch nicht ganz. Manche Chöre in unserem Landkreis singen in kleinen Chorgruppen (die) Lieder im Gottesdienst.

Sie dürfen sich nur für den einen Auftritt zu einer Kurzprobe treffen. Aber Sie glauben gar nicht, was das für ein Aufatmen ist, was das für das Instrument bedeutet, wieder in Aktion zu sein.

Kleine Chorgruppen werden die Gottesdienste am Sonntag gestalten

Den Sängerinnen und Sängern tut das unendlich gut. An dieser Stelle möchte ich allen Sängerinnen und Sängern danken, die bislang stellvertretend die Gemeindelieder und die Liturgie singen. Wenn wir sie nicht hätten, würde etwas Wesentliches, das Feierliche fehlen. Am Sonntag feiern die evangelischen Kirchen Kantate. Kleine Chorgruppen werden den Gottesdienst mit ausgestalten. Ich bin mir sicher, dass nicht nur die Sänger, sondern auch die Gemeinden gut gestimmt in den Sonntag und damit in die neue Woche starten.

Das wünscht Ihnen Friedrich Martin, Pfarrer im evang.-luth. Pfarramt Dillingen und evang.-luth. Pfarramt Haunsheim-Bachtal. (dz)

