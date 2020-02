27.02.2020

Heimat, Holz und Handwerk auf der Dillinger WIR

Wie man sein eigenes Blockhaus baut, können Besucher auf der WIR in Dillingen lernen. In Halle R gibt es alles Wissenswertes rund ums Holz.

Wie baut man sein eigenes Blockhaus? In einer Halle dreht sich Anfang März alles um einen besonderen Baustoff

Ein Schwerpunktthema auf der Dillinger Wirtschaftsmesse WIR ist dieses Jahr Holz. In Halle R findet dazu eine Sonderschau statt. Dabei wird Holz nicht nur in allen Variationen gezeigt – laut Veranstalter soll man es auch riechen können. Und zu lernen gibt es auch etwas, denn ohne Wald kein (Bau)-Holz: So ist der Wald auch Arbeitgeber, zum Beispiel für Waldbesitzer, private, aber auch die Bayerischen Staatsforsten. Über die Strategie der Bayerischen Staatsforsten im „Wertewald“, können sich die in einer Ausstellung informieren. Neun „Bäume“ zeigen dort Zahlen, Daten und Fakten zum Zukunftswald im Spannungsfeld von Klimawandel, Digitalisierung, demografischer Wandel, Artenvielfalt, Biodiversität und Nachhaltigkeit. In einem Gemeinschaftsstand präsentieren sich zudem das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), Pro Holz Bayern, der Verein Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen sowie die Zimmererinnung. Das Wertinger Forstamt berät Waldbesitzer auch darüber, wie sie ihr Grün fit für die Zukunft machen können.

Auf der Messe gezeigt wird auch die vielfältige Verwendung von Holz, etwa als Energielieferant, als Bauholz für Häuser und Möbel oder als Grundmaterial für Papier ist allgemein – aber auch für Stofftaschen, Kugelschreiber, Kleidung oder Treibstoffe und Medizin. In Halle R gibt es nicht nur viele Informationen dazu, sondern auch interaktive Elemente, etwa den Wünschebaum: Besucher sind aufgefordert, ihre Wünsche an den Wald aufzuschreiben, und wie mit Blättern wird die Baumskulptur am Ende voller Zettel sein.

Ein weiteres Thema ist der Holzhausbau. Gezeigt werden die Holzkonstruktion eines Holzskeletthauses, Dämmarbeiten sowie Dachaufbauten und außerdem Schließ- und Alarmanlagen sowie neuartige Paketkästen (Firma Schwertberger). Oder Massivholzhäusern aus KLH-Massivholz. Dabei handelt es sich um Brettsperrholzelemente, die konstruktiv für Wände, Decken oder Dächer verwendet werden können, sowie Fassadenverkleidungen aus Holz und Metall und dezentrale Lüftungsanlagen (Firma Lignacon). Oder Blockhäuser aus Naturstämmen. Ob Wohnhaus, Blockhaussauna oder Gartenhütte – Bauen mit Naturstämmen können handwerklich begabte Bauherren selber lernen. Den Ablauf beim Blockhausbau zeigt am Sequioa-Messestand eine Diashow.

Heizen mit Holz erklärt das Pelletwerk Ziertheim in Halle R anhand der Herstellung von Pellets. Teile einer Pelletspresse werden zu sehen sein. Dabei arbeitet das Pelletwerk regional. Besucher erwarten zudem Informationen zu aktuellen Fördermöglichkeiten sowie technische Beratung bei der Umstellung der Heizung auf Holz.

Alois Reiter zeigt in der gleichen Halle, wie das Drechseln funktioniert und draußen steht Martin Spreiter in einem selbst in Blockbauweise hergestellten und geschnitzten Pavillon und erklärt den Umgang mit der Kettensäge. Wie man rohes Holz in wunderbare Skulpturen verwandeln kann, kann bei Spreiter in Kursen gelernt werden – und ebenso der Blockhausbau.

Auch der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Dillingen ist laut Pressemitteilung in Halle R vertreten. Dort erhalten Besucher zahlreiche Anregungen, wie sie aktiv etwas für die Natur zu können. Eltern können mit ihren Kindern Meisenkasten bauen: Die Bausätze wurden in den Ulrichwerkstätten gefertigt und können zum Selbstkostenpreis erworben werden. Ein Schaugarten zeigt heimische, insektenfreundliche Pflanzen.

findet vom 4. bis 8. März auf dem Festgelände Donaupark in Dillingen statt. Geöffnet ist das Gelände täglich von 10 bis 18 Uhr.

Themen folgen