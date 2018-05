vor 41 Min.

Heute gibt’s Noten

Viele Leser und Leserinnen unserer Zeitung haben beim Landkreis-Dillingen-Test mitgemacht. Heute gibt es die Auflösung – und für einen glücklichen Gewinner zwei Karten für einen Auftritt von Mario Barth

Von Berthold Veh

Zugegeben, einige Aufgaben hatten es bei unserem großen Landkreis-Test in sich. Beispielsweise das Foto mit dem Garten des Rosenschlosses Schlachtegg, das nicht leicht zu erraten war. Oder wer kennt schon den Soldaten auf dem Kriegerdenkmal in Buttenwiesen? Ziemlich einfach waren dagegen bei der DZ-Prüfungswoche andere Lösungen – etwa die Kirche auf dem Felsen in Hochstein oder die Alte Synagoge in Binswangen, die ein beliebtes Kulturzentrum im Landkreis Dillingen ist. Heute finden Sie die Auflösung.

Die Donau-Zeitung hat einige Zusendungen von Lesern und Leserinnen bekommen. Marianne Mack aus Haunsheim gehörte zu denen, die alle Fragen lösen konnten. Sie hatte am Ende auch noch Losglück und darf sich nun über zwei Eintrittskarten für den Auftritt des Kabarettisten Mario Barth freuen. Er ist am Freitag, 26. Oktober, um 20 Uhr in der Schwabenhalle in Augsburg zu Gast.

