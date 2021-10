Höchstädt

Autofahrer schläft am Steuer in Höchstädt ein: Unfall

Ein 78-jähriger Autofahrer war am Sonntag in Höchstädt unterwegs. Dabei schlief er vermutlich am Steuer ein - denn sein Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn.

Der Mann war in der Donauwörther Straße unterwegs, als er vermutlich einschlafen ist. Auf der Gegenfahrbahn kam seinem Wagen eine 29-Jährige mit ihrem Auto entgegen. Wie die Polizei weiter mitteilte, versuchte die Frau noch auszuweichen. Doch sie konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision der beiden Autos wurde die der 41-Beifahrer der 29-Jährigen leicht verletzt. Er wurde ins Donauwörther Krankenhaus gebracht. Der Wagen des 78-Jährigen rollte noch bis in eine Wiese hinein Nach dem Aufprall rollte der Pkw des Unfallverursachers in eine angrenzende Wiese wo er zum Stehen kam. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 78-Jährige wohl kurz eingeschlafen war und dann die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte. (pol) Lesen Sie dazu auch Blindheim Unfall: Autofahrer prallt betrunken gegen Brückengeländer

