Für große und kleine Kinder: Ein Märchenwald in Höchstädt

Eine Ausstellung im Schloss Höchstädt hinterlässt Spuren in der Natur - und bei den kleinen und großen Kindern.

Die Ausstellung „MärchenWald“ des Bezirks Schwaben in Schloss Höchstädt hinterlässt Spuren: Der Höchstädter Stadtwald ist um laut Pressemitteilung um einen „Märchenwald“ aus 50 jungen Flatterulmen und Spitzahorn-Bäumen, reicher.

Meinereiner, Tulpenbaum oder Prosecco: So hießen die virtuellen Bäume, die Nutzerinnen und Nutzer einer App des Bezirks Schwaben gegossen, gedüngt und geschnitten hatten. Nun wurden die digitalen Bäume zum Leben erweckt und können im Höchstädter Stadtwaldes Wurzeln schlagen. Für jeden digitalen Baum wurden zwei reale Exemplare gepflanzt. „Ich bedanke mich herzlich bei allen, die in der App ihren grünen Daumen bewiesen und auch in der Realität ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz gesetzt haben“, so Bezirkstagspräsident Martin Sailer.

Ein digitaler Baum wird gepflanzt

Bei der Pflanzung halfen Jugendliche des Juca Dillingen, die schon mit einem Projekt zur Ausstellung beigetragen hatten, Kinder zwischen drei und fünf Jahren sowie Mitglieder der Jugendgruppe „Froschbande“ des Bund Naturschutz. Auch Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth und Mitarbeiter des Bauhofs beteiligten sich.

Marc Koch, Bereichsleiter Forsten beim AELF Nördlingen Wertingen, und „Märchenförster“ Pentti Buchwald vom Naturparkhaus Oberschönenfeld brachten ihre Fachkompetenz ein. „Wir pflanzen Bäume für drei, vier Generationen, für das Jahr 2200, das ist unser Generationenpakt mit der Zukunft“, so Buchwald, der neben Zukunftswald-Mützen auch ein eigens für den Anlass geschriebenes Märchen im Gepäck hatte.

Wie groß sind die Bäume in einem Jahr?

Ausstellungskuratorin Stefanie Kautz bedankte sich bei der Stadt Höchstädt für die reibungslose Zusammenarbeit, die die Aktion überhaupt erst möglich gemacht hatte, und versprach: „In einem Jahr werden wir unseren kleinen Märchenwald noch einmal besuchen und schauen, wie groß die Bäumchen dann schon geworden sind.“ (pm)

