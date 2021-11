Hase ausgewichen: Auto landet bei Höchstädt im Graben

Zwei Personen werden bei dem Unfall bei Höchstädt verletzt.

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf der Kreisstraße DLG 32 zwischen Unterglauheim und Schwennenbach versucht, einem querenden Hasen auszuweichen. Dabei geriet sein Auto ins Schleudern und rutschte in einen angrenzenden Straßengraben.

Fahrzeug bleibt mit dem Dach im Acker liegen

Dort überschlug sich der Pkw. Schließlich blieb das Fahrzeug auf dem Dach in einem Acker liegen. Zum Unfallzeitpunkt war der Pkw mit fünf Insassen besetzt, sowohl der Fahrer als auch ein weiterer 18-jähriger Mitinsasse wurden leicht verletzt, die übrigen Insassen blieben unverletzt. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro, so die Polizei. (pol)