Höchstädt

10:38 Uhr

Neues Logistikzentrum: Startschuss für das Grünbeck-Millionenprojekt

Plus Der Bau für das neue Logistikzentrum am Standort in Höchstädt hat offiziell begonnen. Das ist erst der Anfang.

Von Simone Bronnhuber

Quer über das Betriebsgelände, zwei Mal abbiegen und alle aussteigen: Die Höchstädter Wasseraufbereitungsfirma Grünbeck ist groß. Und sie soll schnell noch größer werden am jetzigen Standort. Am Dienstag findet der offizielle Spatenstich für das neue Logistikzentrum für die Warenannahme statt. „Ohne großes Tam-Tam“, wie Geschäftsführer Günter Stoll sagt. So werden die wenigen geladenen Ehrengäste mit den Autos vom Firmeneingang am Forum zur Baustelle gefahren – die momentan ein „Riesenloch von 5600 Quadratmetern ist“, so Stoll weiter, und: „Wir haben uns viel vorgenommen und intensiv in den vergangenen Monaten für diesen Tag gekämpft. Wir wissen, dass es eine Herausforderung ist, aber die nehmen wir an.“

