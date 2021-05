Höchstädt

vor 17 Min.

Was war denn da am Nachthimmel über Höchstädt?

Der Ausschnitt aus einer „Perlenkette“, die der Höchstädter Daniel Schubert und seine Freundin Claudia Meindorfer am Samstag bei einem Grillabend am Nachthimmel beobachtet haben.

Plus Daniel Schubert und Claudia Meindorfer machen in Höchstädt eine faszinierende Beobachtung. Der 33-Jährige kennt auch die Lösung des Rätsels.

Von Berthold Veh

Das Wetter spielte am Samstagabend mit Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen mit. Daniel Schubert und seine Freundin Claudia Meindorfer planten deshalb wie viele andere auch einen Grillabend in ihrem Garten in Höchstädt. Der nahm gegen 23 Uhr eine unerwartete Wendung. Denn als Claudia Meindorfer zum Himmel blickte, sagte sie spontan zu ihrem Freund: „Schau mal, was ist das denn!“

