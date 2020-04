Höchstädter Schüler gewinnen Preis mit Urinproben

Plus Schüler der Technikerschule Höchstädt gewinnen eine Prämie bei einem Wettbewerb zum Thema Plastik. Was sie erfunden haben.

2500 Schulklassen und 50000 Jugendliche haben bei einem Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung teilgenommen. Die Technikerschule Höchstädt erhielt für ein Umweltprojekt zum Thema Plastik eine Prämie von 150 Euro.

Im Rahmen des Sozialkunde-Unterrichts wurde der Bogen dabei weit gespannt: von der Herstellung von Plastik über Plastik im Alltag hin zur Problematik von Mikroplastik und Umweltverschmutzung. Recycling und die eigenen Handlungsmöglichkeiten im Alltag rundeten das Thema ab. Gerade das Thema Mikroplastik und seine Auswirkungen auf den Menschen und seine Umwelt beschäftigten die Schüler sehr. Ein schädigender Stoff ist Bisphenol A, kurz BPA.

Ein Labor zu finden, war nicht einfach

Er kommt in vielen Alltagsprodukten vor und ist im Körper nachweisbar. So kamen die Schüler auf die Idee, ihren Urin testen zu lassen, um mehr über ihre eigene Schadstoffbelastung herauszufinden. Ein geeignetes Labor zu finden, war laut einer Pressemitteilung nicht einfach. Über das Landratsamt Donau-Ries und das Bayerische Landesamt für Umwelt nahmen die Schüler Kontakt mit Prof. Dr. Roßbach an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz auf. Überzeugt von der Idee der Schüler, bot er ihnen an, gegen eine Spende an den Förderverein der Uni Mainz 20 Proben zum Selbstkostenpreis auf BPA zu analysieren. Zur Finanzierung startete die Klasse eine Crowdfunding-Aktion, mit der sie Familien und Freunde bat, einen kleinen Beitrag für das Vorhaben zu spenden – mit Erfolg.

Weniger Plastikflaschen im Gebrauch

Die Erkenntnisse aus ihrer Arbeit waren für die Schüler einprägsam. „Seitdem ich mich über das Thema Mikroplastik informiert habe, trinke ich deutlich seltener aus Plastikflaschen. Mir war davor nicht bewusst, dass wir so viel Mikroplastik konsumieren“, so Marco Ertle aus Lauingen.

Den Alltag der Lehrer und Schüler verändern

Sein Mitschüler Peter Müller aus Gundelfingen stimmt ihm zu: „Die immense Menge an Plastik, die produziert und in der Umwelt verteilt wird, ist für mich besonders erschreckend.“ Den eigenen Plastikkonsum zu überdenken und den Alltag verändern – dazu möchten die Technikerschüler ihre Mitschüler und ihre Lehrkräfte anregen. (pm)

