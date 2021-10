Zwei Autofahrerinnen werden bei Unfall in Holzheim verletzt

Die Missachtung der Vorfahrt hat am Samstagnachmittag in Holzheim zu einem Unfall geführt. Zwei Autofahrerinnen erlitten Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag kurz nach 13 Uhr in Holzheim ereignet. Eine 47 -jährige Autofahrerin bog von der Altenbaindter Straße nach links in die Hauptstraße ein. Hierbei übersah sie nach Angaben der Polizei den von links kommenden Wagen einer vorfahrtsberechtigten 58-Jährigen.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit 15.000 Euro an

Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Autos. Beide Autofahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 15.000 an. (pol)