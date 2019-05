18:04 Uhr

Im Dillinger Zentrum ist eine Häuserzeile verschwunden

Vom ehemaligen Kindergarten und dem einstigen Möbelhaus Lipp in der Dillinger Kapuzinerstraße ist nahezu nichts mehr übrig.

Von Berthold Veh

Dieser Anblick überrascht derzeit viele Besucher in der Dillinger Innenstadt: In der Kapuzinerstraße ist eine Häuserzeile nahezu vollständig verschwunden. Die Bagger haben ganze Arbeit geleistet und auch den ehemaligen städtischen Kindergarten und das einstige Möbelhaus Lipp abgerissen. Vom Kapuzinerplatz aus kann man jetzt auf den Mitteltorturm (rechts im Bild), das Modehaus Holzner und den „Paul“ (links) blicken.

Die Lücke im Dillinger Zentrum wird nicht lange Bestand haben

Frei wird das Areal mitten im Zentrum aber nur wenige Wochen bleiben. Denn auf diesem Gelände bauen die Stadthaus Dillingen GmbH und die VR-Bank Donau-Mindel zwei große Wohn- und Geschäftshäuser. Offizieller Baubeginn soll am 1. Juli sein, hatte Bankvorstand Alexander Jall jüngst mitgeteilt. Neben Wohnungen wird in den beiden Millionenprojekten, die 2021 fertig werden sollen, auch der Handel florieren. Ins Gebäude der Stadthaus Dillingen ziehen ein Müller-Markt und die Deichmann-Tochter My-Shoes ein. Und im Geschäftshaus der VR-Bank siedelt sich ein Textilhändler an.

Abrissarbeiten im Dillinger Zentrum. Bild: Berthold Veh

