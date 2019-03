vor 39 Min.

Im Lauinger Ärztehaus gibt es einen weiteren Mieter

Die Pflegegruppe Lauingen ist seit November im Ärztehaus beheimatet. Welche Vorteile der neue Standort bringt.

Um die lokale Gesundheitsversorgung zu unterstützen, wurde am Rudolf-Diesel-Ring in Lauingen ein neues Ärztehaus realisiert. Bereits im November 2018 ist die Pflegegruppe Lauingen in das neue Büro umgezogen. In bester Lage, in der Nähe zu großen Geschäften und mit vielen Parkplätzen vor dem Gebäude, ist hier ein Zentrum der medizinischen Versorgung entstanden. Die neuen großzügigen Räumlichkeiten der Ökumenischen Sozialstation der Pflegegruppe Lauingen befinden sich im zweiten Stock und bieten kurze Wege zu den anderen Dienstleistern im Haus.

Angepasst an Bedürfnisse des Pflegedienstes

Die Mitarbeiterinnen und ihre Pflegedienstleitung Gisela Urban haben sich bereits sehr gut eingelebt. Die Räume überzeugen mit ihrer Aufteilung, Funktionalität und Modernität und sind optimal den Bedürfnissen und Aufgaben eines ambulanten Pflegedienstes angepasst. Paul Feistle, Dritter Vorstand der Ökumenischen Sozialstation, hat sich bei seinem Besuch von der optimalen Ausrichtung des neuen Büros überzeugt und dem Team für dessen großes Engagement im Sinne der zu Pflegenden gedankt. Patienten und Angehörige, die das Büro für Beratungsgespräche aufsuchen wollen, können es sehr gut erreichen, da es behindertengerecht mit einem Aufzug ausgestattet ist.

Altenpfleger und Krankenschwester

Die Pflegegruppe bietet mit qualifiziertem Fachpersonal in den neuen Räumlichkeiten beste Versorgung und Betreuung der Patienten. Es arbeiten ausschließlich examinierte Altenpflegerinnen, Krankenschwestern, eine Kinderkrankenschwester und eine Krankenschwester mit Psychiatrieerfahrung im Team. (pm)

Bei Fragen zur Pflege und deren Organisation ist das Lauinger Büro unter Tel. 09072/922 710 von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, zu erreichen.

