Immer mehr Sachbeschädigungen tauchen auf

Was ist in Gundelfingen und Holzheim los? Die Polizei sucht Zeugen für die Beschädigungen in Holzheim und Gundelfingen.

In Holzheim und Gundelfingen sind Randalierer unterwegs. Wie berichtet, sind am Holzheimer Sportplatz und am Kneippad Beschädigungen aufgetaucht. (Vandalen hinterlassen Hakenkreuz am Holzheimer Sportplatz ). Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass zwischen Freitag, 23. August, 19.30 Uhr, und Samstag, 24. August, 10 Uhr, die Vordachsäule am Eingang zum Lehrsaal des Feuerwehrhauses auf Höhe der Gartenstraße ebenfalls mit schwarzen Permanent-Marker beschmiert wurde. Der Sachschaden wird mit etwa 200 Euro angegeben.

Ein Stromkasten wurde beschmiert, ein Kabel zerschnitten

Auch in Gundelfingen sind weitere Schmierereien aufgetaucht. Unbekannte haben zwischen Donnerstag vergangener Woche und Montag dieser Woche im Bereich des Schnellepark an der Bächinger Straße einen Stromkasten mit pinker Farbe beschmiert. Zudem wurde an einem Brunnen an der Lauinger Straße ein Kabel zerschnitten. Das soll zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 10 Uhr, passiert sein. Eine Sachschadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

