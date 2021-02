vor 49 Min.

In Lauingen prallen zwei Radfahrerinnen zusammen

In Lauingen sind am Sonntagnachmittag zwei Fahrradfahrerinnen zusammengeprallt. Sie waren in der Masurenstraße unterwegs.

Eine 15-jährige Fahrradfahrerin war nach Angaben der Polizei am Sonntag um 16.30 auf dem Radweg entlang der Masurenstraße unterwegs. Dabei prallte sie gegen eine überholende E-Bike-Fahrerin. Die 47 jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Sie begab sich anschließend selbstständig zu einem Arzt. An den Fahrrädern entstand leichter Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. (pol)

