Infoabend in Lauingen zum Abi

Absolventen des mittleren Schulabschlusses bietet das Albertus-Gymnasium Lauingen auch im kommenden Schuljahr die Einführungsklasse für den gymnasialen Weg zum Abitur an. Eltern und Schüler können sich über www.albertus-gymnasium.de, unter „Einführungsklasse“, über die Anforderungen und den Weg zum Abitur informieren. Am Mittwoch, 24. Februar, findet um 17 Uhr eine Videokonferenz statt, zu der sich Interessierte über die Mailadresse einfuehrungsklasse@albertus-gymnasium.de anmelden können. Die Beratungslehrerin, Kontakt siehe Homepage, steht jederzeit zur Verfügung. Wer das Albertus-Gymnasium besichtigen möchte, hat dazu donnerstags am Nachmittag Gelegenheit. Terminvereinbarungen erfolgen über einfuehrungsklasse@albertus-gymnasium.de. (pm)

