vor 26 Min.

Irische Tänze in Höchstädt

Große Tanzshow kommt am 27. März

Geballte Energie, leichtfüßige Tanzleidenschaft, großartige Live-Musik und irisches Lebensgefühl – das können Besucher laut Veranstalter am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr in der Nordschwabenhalle in Höchstädt erleben. Zu Gast ist die Tanzshow „Dance Masters“. Entlang der fesselnden Love-Story von Patrick und Kate gibt es das Beste aus über 200 Jahren irischer Musik- und Stepptanzgeschichte zu sehen und hören. Eine Auswahl der weltweit besten irischen Stepptänzer wirbelt und „clickt“ in atemberaubendem Tempo über die Bühne und scheint die Gravitation oft einfach aufzuheben. Dazu die fröhlich mitreißenden Gitarren-Rhythmen, traditionellen Pipes und original irischen Vocals der allabendlich gefeierten Band. (pm)

sind erhältlich bei der Otto Bezikofer GmbH, Bürgerbüro Dillingen, an allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter www.bestofirishdance.de und ab 18.30 Uhr an der Abendkasse. Infohotline: Telefon 0365/5481830.

